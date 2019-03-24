Открыли пункт пропуска Золотое: в чем подвох

24 марта был открыт контрольно-пропускной пункт въезда-выезда Золотое. Однако открыли его в одностороннем порядке.

"В случае вражеского обстрела здесь построены мощные бетонные укрытия для посетителей и работников КПВВ. Есть пункт обогрева, места для отдыха. Возможности КПВВ – пропуск полторы тысячи автомобилей за одну рабочую смену", – сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

В то же время сторона боевиков гарантий безопасности гражданам Украины, которые хотят перейти через Золотое, не дала, предупредил командующий объединенных сил Сергей Наев.

В свою очередь первый вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко у себя в Facebook написала, что оккупанты пункт пропуска на неподконтрольной территории не обустроили.

Ранее на Донбассе снайпер убил старшего медика "королевской бригады" ВСУ, опубликовано фото. На востоке Украины противник стрелял из новейшей снайперской винтовки, отметили в 24-й отдельной механизированной бригаде.