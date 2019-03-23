На Донбассе снайпер убил старшего медика "королевской бригады" ВСУ, опубликовано фото

На Донбассе погиб старший медик "королевской бригады" украинской армии / nahnews.org

На Донбассе вражеский снайпер застрелил старшего боевого медика 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила Вооруженных Сил Украины — старшего сержанта Владимира Маркевича.

"Королевская бригада" понесла потери в районе Новомихайловки, сообщили в пресс-службе воинского формирования.

По ее данным, медик получил смертельное ранение в укрытии, расположенном на переднем крае линии разграничения, — противника стрелял из новейшей снайперской винтовки, и одна из пуль пробила защитную стенку.

"...он (медик — Ред.) находился на наблюдательном посту…, как на наиболее опасном участке батальонного района обороны, где его помощь могла потребоваться бойцам в любой момент. В это время российские наемники совершили три выстрела...", — отметили в пресс-службе.

Владимир Маркевич родился 5 февраля 1971 года, жил в Николаевском районе Львовской области в поселке Раздел. Начал служить в "королевской бригаде" с апреля 2018-го.

На Донбассе погиб старший медик "королевской бригады" украинской армии / facebook.com/zaliznabrygada

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант ВСУ, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.

В начале февраля 2019-го президент Петр Порошенко утверждает, что в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 2 тысяч 900 военнослужащих украинской армии.