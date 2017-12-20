В Авдеевке снайпер убил молодого десантника

В Авдеевке Донецкой области от пули снайпера погиб молодой житель Павлограда Днепропетровской области, воин 25 отдельной воздушно-десантной бригады Андрей Борисенко.

Боец пережил ад многих горячих точек Донбасса, говорится на странице "Павлоградского объединение воинов-участников АТО и волонтеров "Патриот" в Facebook.

"Не один раз парень, несмотря на опасность, выполнял задания за линией фронта с группой т. н. "Ежей"...", — отметили в организации.

Напомним, в зоне АТО на востоке Украины за прошедшие сутки, 19 декабря, боевики 32 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих, один наш защитник возле Новотошковского получил смертельные осколочные ранения, а еще один — погиб в результате подрыва на взрывном устройстве у Верхнеторецкого.