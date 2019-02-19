Порошенко в Раде рассказал, сколько военнослужащих ВСУ погибло на Донбассе

19 февраля 2019, 15:34

Президент выступил на заседании, посвященном пятой годовщине начала российской агрессии против Украины.

В некоторых областях был перевыполнен план по сборам резервистов, сообщил Петр Порошенко
Петр Порошенко / president.gov.ua

Украинский президент Петр Порошенко утверждает, что в результате военного конфликта на Донбассе погибли более 2,9 тысячи военнослужащих ВСУ.

Именно такую статистику он озвучил во время выступления с трибуны Рады. "Самое страшное, чего нам это стоило, — тысячи и тысячи человеческих жизней. 2949 воинов отдали свои жизни за то, чтобы мы имели возможность менять государство", — Порошенко.

Президент Украины также отметил, что власти страны "не потратят впустую этот шанс".

Напомним, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал цифры небоевых потерь ВСУ за четыре года военных действий. До этого в ООН назвали шокирующее число погибших на Донбассе за время конфликта. 

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