Власти США отменили все встречи с руководством РФ – Порошенко

Петр Порошенко / Радио Свобода

Руководство США отменило все встречи с представителями РФ вплоть до освобождения Москвой военнопленных украинцев. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"В Мюнхене в рамках конференции по безопасности у меня была встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, который заявил, что руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. И пока не отпустят (плененных украинских военных моряков – ред.) – встреч не будет", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

По словам Порошенко, речь идет об освобождении не только 24 украинских военных моряков из российского плена, но и украинских политзаключенных – Сенцова, Сущенко, Балуха, Кольченко, а также крымских татар.

"Каждый на своем месте будет прикладывать максимум усилий, чтобы возвратить украинских граждан домой", - уверяет Порошенко.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовные дела против военнослужащих Вооружённых сил Украины. Бойцов ООС обвинили в том, что 18 февраля они "произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в посёлке Донецком".