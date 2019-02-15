Чего ждать от Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция / Википедия

Каждый год влиятельные мировые лидеры собираются в Мюнхене, чтобы обсудить мир и дипломатию. Но конференция - это не просто демонстрация силы, это дипломатическая лаборатория возможностей, которая проходит за закрытыми дверями.

В этом году на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) примут участие около 35 глав государств и правительств, 80 министров иностранных дел и обороны, а также около 600 экспертов по политике безопасности.

Как сообщает Deutsche Welle, 15 февраля стартует 48-часовая программа, в которую входят десятки мероприятий, с участием лидеров мировых правительств, в том числе из враждебных и даже воюющих лагерей.

Параллельно с официальной программой открывается пространство дипломатических возможностей, где можно оценить позиции и найти общий язык за кулисами мировой политики.

Читайте такжеПочему Украине не стоит ждать ничего хорошего от Мюнхена"Мюнхенская конференция по безопасности - это то место, где можно проверить идеи, где могут быть созданы альянсы и где можно подготовиться к продвижению мирных процессов или к участию в миротворческих усилиях", - сказал Вольфганг Ишингер, глава конференции, ранее занимавший пост посла Германии в США.

В понедельник, 11 февраля, опубликовали Мюнхенский отчет по безопасности (MSR), главный итого которого озаглавлен фразой "Мир находится в кризисе – а США только усугубляют ситуацию".

Один из основных источников этой нестабильности – Администрация президента Дональда Трампа в Вашингтоне, которая проявляет мало интереса к соблюдению международных соглашений, и его твиты часто открыто ставят под сомнение существование западных институтов, в том числе НАТО и ООН. Еще хуже: при Трампе США, похоже, готовы отказаться от своей роли ведущей державы.

"В стратегических документах США, Китай и Россия выделены в качестве двух наиболее важных соперников", - говорится в докладе, но соперничество между этими тремя великими державами разыгрывается по-разному. Конфликт между Вашингтоном и Пекином сфокусирован, в основном, на экономических и торговых вопросах. В то же время Россия и Китай считают себя альянсом автократий против Запада, даже несмотря на то, что они остаются в геополитической конкуренции друг с другом.

Соперничество между США и Россией по-прежнему омрачено встречными обвинениями в отношении ядерного оружия, и сейчас мало надежд на то, что ситуация вскоре улучшится. После расторжения договора о РСМД, другие меры по контролю над вооружениями теперь могут оказаться под угрозой, говорится в докладе.

"Представляется маловероятным, что США и РФ смогут расширить новый договор СНВ, охватывающий стратегические ядерные вооружения после 2021 года", - идет речь в докладе.

Европа, похоже, играет все меньшую стратегическую роль во всех этих процессах, что свидетельствует о ее неготовности к конкуренции великих держав.

Читайте такжеМюнхен несет Украине войну на два фронтаНовое исследование, проведенное немецким фондом Фридриха Эберта, показало, что только 42% французов, в отличие от 59% немцев, считают, что их страна должна оставаться нейтральной в международных вопросах. Точно также гораздо больше немцев, чем французов отвергают военные интервенции (50-65%).

"Нынешний кризис трансатлантического партнерства является гораздо сложной задачей для Германии, чем для Франции, которая всегда придерживалась более независимого подхода", - резюмируется в докладе.

Ранее сообщалось, что опубликованный экспертный доклад Мюнхенской конференции по безопасности пока не дает особых поводов для оптимизма в контексте агрессии РФ против Украины.