Почему Украине не стоит ждать ничего хорошего от Мюнхена

Выступление Порошенко на Мюнхенской конференции / twitter.com/APUkraine

Украина возлагает большие надежды на результаты Мюнхенской конференции по безопасности, которая в этом году пройдет с 15 по 17 февраля 2019 года. Мы ждем (в идеале), что Европа на уровне определения своих приоритетов адекватно отреагирует на продолжающуюся оккупацию Россией Крыма и части Донбасса, агрессию в Черном и Азовском морях, развязанную Кремлем новую холодную войну и гонку вооружений, и пр.

Но, к сожалению, уже опубликованный экспертный доклад Мюнхенской конференции пока не дает особых поводов для оптимизма в контексте агрессии РФ против Украины. Вместе с казалось бы объективной оценкой ситуации, тут же местами сильно попахивает манипуляциями.

Читайте такжеМюнхен несет Украине войну на два фронтаК примеру, на фоне адекватной оценки милитаризации россиянами Крыма, европейцы так и стесняются признать РФ оккупантом на Донбассе. Цитата из доклада: "…почти пять лет назад Россия аннексировала Крым и с тех пор поддерживает вооруженный конфликт в восточной части страны".

Вот как – не вторглась на Донбасс, не оккупировала его часть, не ведет боевые действия силами 2-х армейских корпусов (которые организационно входят в состав ВС РФ, подчиняются органам военного управления ВС РФ, снабжаются по линии ВС РФ, о чем давно сообщают и западные разведки) и подразделениями "ихтамнетов" из состава частей, которые постоянно дислоцируются на территории России (прежде всего – спецназ ГРУ, подразделения РЭР и РЭБ). Нет, Москва, оказывается, просто "поддерживает вооруженный конфликт" в Украине.

Прямая отсылка к тезису роспропаганды о "внутреннем конфликте в Украине".

Еще хуже то, что этот тезис авторы доклада Мюнхенской конференции ненавязчиво "подтверждают" социологией.

В частности, даются результаты социологического опроса с разделом "Что думают граждане выбранных стран о конфликте в Украине" с вопросом: "Кризис - это внутренний вопрос и должен решаться в Украине".

А дальше – сюрприз, сюрприз, - по результатам опроса, 47% украинцев считают войну на Донбассе "внутренним вопросом Украины" (из россиян – согласны 41%, отчасти согласны 23%).

Эти результаты уже начали обсасывать росСМИ. Понятно в каком контексте: мол, даже половина украинцев, не смотря на "пропаганду киевской хунты", считают события на Донбассе внутренним конфликтом! Спешите видеть!!!".

…У социологов есть принцип: некорректно сформулированный вопрос вызывает некорректный ответ. Святая правда. Опрос в докладе Мюнхенской конференции – яркое тому подтверждение.

Лично я, прочитав этот вопрос, воспринял его как тезис о том, что никто не должен за Украину решать, как ей реагировать на агрессию РФ. Именно такая интерпретация особенно актуальна после недавней истории с "планом Сайдика" по Донбассу – когда в ОБСЕ вдруг вообразили, что могут решать судьбу украинских территорий без обсуждения с самой Украиной.

Читайте такжеРоссия готовит новый удар в Азовском море против УкраиныУверен, что абсолютное большинство украинцев, принявших участие в опросе для доклада Мюнхенской конференции, восприняли этот вопрос именно в таком ключе. А вовсе не в том плане, что война на Донбассе – якобы "внутренний конфликт", который РФ просто "поддерживает".

Не менее странная картина сложилась вокруг тезисов доклада об агрессивных действиях России в Черном и Азовском морях. Так, расстрел россиянами кораблей ВМС Украины 25 ноября 2018 года и захват украинских моряков как военнопленных, в докладе отражен весьма мягко и расплывчато. Цитата из доклада: "В последнее время конфликт распространился на Азовское море, где в ноябре 24 украинских моряка были задержаны Россией".

Всё. Это и есть весь рассказ о событиях, когда Россия, наплевав на нормы международного права и двусторонних соглашений, совершила открытый акт вооруженной агрессии против Украины. О статусе захваченных украинских моряков – также ни слова. Они "задержаны".

В общем, хотя в докладе по Украине всего несколько страниц, к нему возникает немало вопросов. Остается надеяться, что западные участники конференции не будут лишь на веру воспринимать некоторые его странные тезисы. Благо, объективной информации об агрессии России против Украины, продолжающейся почти пять лет, более чем достаточно. Да и украинская сторона обещает предоставить в Мюнхене новые доказательства этой агрессии.