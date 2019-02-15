В США обсуждали возможное отстранение Трампа

Дональд Трамп / Лига

В мае 2017 года сотрудники Минюста США всерьез обсуждали созыв кабинета для отстранения президента Дональда Трампа с помощью 25-й поправки к конституции. Об этом рассказал бывший замдиректора ФБР Эндрю Маккейб, интервью которого выйдет в эфир в воскресенье.

Как сообщает Meduza, обсуждения начались после увольнения директора ФБР Джеймса Коми. В Минюсте, которому подчиняется ФБР, пытались понять, было ли это попыткой Трампа помешать "российскому расследованию" и является ли президент "агентом России".

Ранее сообщалось, что люди из окружения президента США обсуждали условия сделки с Россией для урегулирования военного конфликта на Донбассе и снятия антироссийских санкций. В частности, обсуждалось возвращение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве политического лидера на Донбассе.