Трамп приказал ФБР рассекретить документы по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение ФБР рассекретить часть документов по расследованию предполагаемого вмешательства России в американские выборы главы страны в 2016 году.

Соответствующее заявление американского лидера опубликовано на сайте Белого дома.

Поручение также относится к офису директора Национальной разведки.

Предполагается, в частности, что будут обнародованы без редактуры все текстовые сообщения, касающиеся "российского дела", от экс-директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба, экс-агента ФБР Питера Стржока, юриста ФБР Лисы Пейдж и Брюса Ора.

В сообщении Белого дома отмечается, что Трамп принял такое решение после обращения нескольких комитетов Конгресса и "с целью соблюдения прозрачности".

Ранее американское Торгпредство по поручению Дональда Трампа приступило к введению новых торговых пошлин на товары из Китая на сумму ​$200 млрд.