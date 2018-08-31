Торговая война США с Китаем: на следующей неделе Трамп введет пошлины на $200 млрд - Bloomberg

Дональд Трамп / Reuters

Торговая война США против Китая разгорается с новой силой и переходит на следующий, еще более серьезный уровень.

Как сообщает издание Bloomberg, уже на следующей неделе администрация Дональда Трампа намерена ввести дополнительные пошлины на китайские товары на сумму в общем на $200 миллиардов. Об этом рассказали сразу шесть источников, знакомых с сутью готовящихся документов.

Отвечая на вопрос корреспондента Bloomberg News о том, правдива ли информация источников, Трамп улыбнулся и ответил, что "не совсем ошибочная". Он также раскритиковал действия КНР по девальвации юаня после того, как в стране наметилось замедление экономического роста.

США и Китай перевели торговую войну на новый уровень - Reuters

Ввод новых пошлин спровоцирует серьезную эскалацию в торговой войне Китая и США. Напомним, со 2 апреля 2018 года 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров поставляются на территорию Китая с учетом дополнительной пошлины на ввоз. В середине июля администрация Трампа объявила о вводе пошлин на 34 млрд долларов на китайские товары. Следующие ограничения на 16 млрд долларов вступили в силу в августе. В свою очередь Китай пригрозил ответными заградительными мерами на сумму в 60 млрд.

Bloomberg также отмечает, что в команде Трампа собралась сильная команда "ястребов" по китайскому вопросу. Один из них, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер - был ответственен за одну из самых значительных торговых побед Трампа, создав двустороннюю торговую сделку и заменив Nafta сотрудничеством с Мексикой.

Напомним, 29 августа Трамп переложил вину во взломе почты Клинтон с России на Китай.