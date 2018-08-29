Трамп переложил вину во взломе почты Клинтон с России на Китай

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе президентской предвыборной гонки в 2016 году почту его соперника от демократов Хиллари Клинтон взломали хакеры из Китая, а не из России.

"Только что вышел доклад: "Китай взломал частный почтовый сервер Хиллари Клинтон". Они уверенны, что это точно не Россия (просто шутка)? Каковы шансы, что ФБР и Минюст заинтересуются этим? Вообще-то это очень большая история. Много засекреченной информации", - написал Трамп в своем твиттере.

Report just out: "China hacked Hillary Clinton’s private Email Server." Are they sure it wasn’t Russia (just kidding!)? What are the odds that the FBI and DOJ are right on top of this? Actually, a very big story. Much classified information! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2018 г.

Таким образом президент США прокомментировал вышедшее в Daily Caller расследование, в котором утверждалось, что сервера Клинтон были взломаны китайской компанией, базирующейся в Вашингтоне. По словам двух источников издания, хакеры сумели встроить в почтовый сервер код, который пересылал копии писем Клинтон китайской компании в режиме реального времени.

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 августа 2018 г.

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"Переписка Хиллари Клинтон, которая содержала множество засекреченной информации, была хакнута Китаем. Хорошо, если следующим шагом станут действия со стороны ФБР и Минюста, в противном случае, после всех их провалов, доверие к ним будет потеряно навсегда!", - подчеркнул Трамп.

В начале августа Трамп неожиданно заявил, что перед выборами имел место сговор Хиллари Клинтон с Москвой.