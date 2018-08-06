Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон

Трамп заявил, что он не сговаривался с Россией. А вот Клинтон...

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп неожиданно выкрутил колесо расследования о российском вмешательстве в американские выборы в совершенно другую сторону - так, Трамп настаивает на... сговоре экс-кандидата на пост президента в 2016 году Хиллари Клинтон и ее команды с Россией.

Американский президент, видимо, для добивающего эффекта также заявил, что член Палаты представителей от штата Калифорния Адам Шифф, известный своими антитрамповскими убеждениями, пытался вступить в сговор с россиянами для того, чтобы заполучить на Трампа компромат.

"Сговор с Россией был очень реальным. Хиллари Клинтон и ее команда на 100% сговорились с россиянами, а также Адам Шифф, который, судя по записи на пленке, пытался сговориться с теми, кто, по его мнению, были россиянами, чтобы получить компромат на Дональда Джона Трампа", - написал Трамп в своем Twitter.

“Collusion with Russia was very real. Hillary Clinton and her team 100% colluded with the Russians, and so did Adam Schiff who is on tape trying to collude with what he thought was Russians to obtain compromising material on DJT. We also know that Hillary Clinton paid through.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 августа 2018 г.

Американский президент также привел цитату эксперта Fox News Дэнни Бонгино о том, что "Хиллари Клинтон оплатила услуги связанной с Кремлем юридической фирмы, чтобы собрать информацию о Дональде Трампе".

Читайте такжеВмешательство РФ в американские выборы: Трамп призвал закрыть расследование"Сговор с Россией очень реален, но только сговор Хиллари и демократов, и мы должны потребовать полного расследования", - добавил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выдвинул очередное обвинение в адрес "горячо любимых" им американских средств массовой информации. По мнению президента, СМИ только тем и занимаются, что "сеют раздор и недоверие" и способны "вызвать Войну".