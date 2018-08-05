Трамп обвинил Россию и Китай во вмешательстве во внутренние дела США

Дональд Трамп

Российская Федерация, Китай и Северная Корея вмешиваются в дела Соединенных Штатов, заявил американский президент Дональд Трамп.

Лидер США подчеркнул, что число подобных действий может возрасти из-за экономического роста его страны, передает NBC.

"Мы должны остановить вмешательство и всех тех, кто атакует нас. И их много. Тут и Россия, и Китай. У нас все хорошо с Северной Кореей, но и они вероятно делают тоже самое", — заявил Трамп.

Ранее директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил о том, что за попытками вмешательства в предстоящие выборы в США стоит Россия.

Напомним, Трамп обратился к генпрокурору США Джеффу Сессингсу с публичным призывом немедленно закрыть расследование вмешательства Российской Федерации в президентские выборы-2016.