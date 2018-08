Хиллари Клинтон пришла в Йель в шапке-ушанке и сделала громкое заявление

Американский политик, экс-госсекретарь США и бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон пришла в Йельский университет в русской шапке-ушанке.

Как сообщает канал ABC, Клинтон надела ушанку следуя традиции надевать необычные головные уборы на мероприятие. Поялвение шапки с советской кокардой, на которой изображены серп и молот, публика встретила смехом.

"Глядя на вас я вижу, что вы соблюдаете традицию насчет головных уборов. Так что я тоже принесла шапку... русскую шапку. В смысле, если вы не можете их победить - присоединяйтесь к ним", - в шутку сказала Клинтон, продемонстрировав ушанку студентам.

Хиллари Клинтон является выпускницей Йельского университета. Она познакомилась в университете со своим будущим мужем Биллом Клинтоном, который стал президентом США в 1993 году.

Hillary Clinton wanted to follow the tradition of bringing an "over the top hat" to Yale University's commencement ceremony – so she brought a hat, too: "A Russian hat."



"I mean, if you can't beat 'em, join 'em," she said. https://t.co/MAITSWNqiq pic.twitter.com/ynBBsKEosZ