Торговая война США и Китая: Трамп ввел против Пекина пошлины на $200 млрд

Президент США Дональд Трамп / Reuters

Американское Торгпредство приступило к введению новых торговых пошлин на товары из Китая на сумму ​$200 млрд.

Такое поручение дал президент США Дональд Трамп, говорится на сайте Белого дома.

Новые пошлины вступят в силу в понедельник, 24 сентября, на уровне 10 процентов до конца года, а с 1 января 2019 года они вырастут до 25 процентов.

"Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере ​$267 млрд" - сказал Трамп (цитата по РБК).

В июне этого года Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импортируемые из Китая товаров на сумму в размере 25 процентов на сумму $50 млрд. В ответ Пекин ввел дополнительные сборы на поставки американской продукции на $50 млрд.

В 2017 году Китай поставил в США товары на общую сумму $505,6 млрд. Таким образом, США, с учетом третьего этапа, могут ввести пошлины на весь объем китайского импорта.