В Китае подготовили симметричный ответ 25-процентным пошлинам США

Китай намерен ввести ответные пошлины в отношении товаров из США из-за введенной Вашингтоном 25-процентной пошлины на ввоз китайских высокотехнологичных товаров в объеме 50 миллиардов долларов.

"В соответствии с Законом о внешней торговле КНР и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около 50 миллиардов долларов", - цитирует Reuters пресс-службу министерства финансов Китая.

Пошлина на 545 товаров на сумму около 34 миллиардов долларов вступит в силу 6 июля, а дата вступления пошлины на другие товары будет объявлена позднее. Также 6 июля будет введена пошлина на сельскохозяйственные продукты, автомобили и водные продукты.

Напомним, со 2 апреля 2018 года 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров поставляются на территорию Китая с учетом дополнительной пошлины на ввоз.

Как ранее сообщалось, действия Китая стали контрмерами в отношении США в связи с указом президента Дональда Трампа, согласно которому ряд товаров из Китая будет облагаться чрезмерно высокими пошлинами.