В России решили состряпать новые дела против бойцов ООС на Донбассе

Против бойцов ВСУ открыли новые дела / vedomosti-ua.com

По факту "обстрела мирных жителей" на Донбассе Следственный комитет России возбудил уголовные дела против военнослужащих Вооружённых сил Украины.

В СК утверждают, что, "выполняя заведомо преступные приказы командования", 16 февраля украинские силовики произвели "прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры в городе Докучаевске".

Кроме того, бойцов ООС также обвинили в том, что 18 февраля они "произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжёлых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в посёлке Донецком".

По данным СК РФ, в результате этих действий получили ранения мирные жители — женщина 1949 года рождения и мужчина 1970 года рождения.

"По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации")", — добавили в СК.

Напомним, ранее Следком России возбудил уголовное дело против военнослужащих ВСУ из-за боевых действий на Донбассе.