В России завели еще одно дело против бойцов ВСУ

В Следкоме завели новые дела против бойцов ВСУ / Tvc

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против военнослужащих ВСУ из-за боевых действий на Донбассе.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте СКР, 13 декабря 2018 года украинские военные "провели артобстрел Донецка, в результате которых получило ранение гражданское лицо 1991 года рождения".

В СКР утверждают, что обстрел велся из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства. При этом пострадали объекты гражданской инфраструктуры, расположенные на улице Дунаевского Петровского района.

"Украинские силовики действовали умышленно, нарушая Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней. Их целью было убийство неограниченного числа гражданских лиц по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти и желанием создать обособленные административно-территориальные образования на Украине", - говорится в сообщении.

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В этой связи СКР возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Отметим, что по данным Генпрокуратуры, Следком возбудил несколько десятков уголовных дел против украинских военных.

По словам спикера Генеральной прокуратуры Украины Андрея Лысенко, ни один украинский военный, обвиняемый Следкомом, не объявлен в международный розыск, поскольку Украина доказала их непричастность к этим преступлениям.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко за "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

Также ранее в Следкоме РФ решили, что экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк воевал в Чечне и пытал российских солдат.