Весна вот-вот наступит и мысли о новой паре весенней обуви все чаще будоражат воображение. Несмотря на огромное количество разнообразных вариантов, сделать правильный выбор бывает нелегко: качеств должно соответствовать стоимости, а дизайн – эстетическим предпочтениям. Весенний сезон полон погодных сюрпризов и неожиданностей, солнечные дни могут быстро сменяться проливными дождями, а если вы тоже успели задуматься на тему покупки новой обуви, у нас есть несколько полезных советов.

Какой бы красивой не была выбранная вами пара, стоит обращать внимание не только на фасон и дизайн, но и на ее "технические" характеристики. Весенняя обувь в первую очередь должна согревать и защищать ноги от влаги. На что стоит обращать пристальное внимание?

1. Материал

Не все материалы одинаково подходят для капризной погоды, и под воздействием влаги, грязи, пыли и холода могут терять презентабельный вид, цвет и форму. Крайне непрактичной будут изделия из синтетических тканей, которые не адаптированы для носки в дождь. Они не только будут промокать, но и могут линять. Лучше всего выбрать пару из натуральной кожи или качественных искусственных материалов. К счастью сегодня технологии шагнули далеко вперед и синтетические материалы могут обладать качеством, которое никак не уступает натуральным.

2. Подошва

Одна из самых распространенных ошибок в процессе выбора – игнорирование подошвы. Безусловно, хочется выбрать изящную и легкую обувь, которая будет красиво смотреться на ноге и носиться с комфортом, однако тонкая подошва не лучший вариант для весны. Во-первых, она скользит, во-вторых, не подходит для прогулок по лужам, а в-третьих, холод от еще не прогретой земли и асфальта может передаваться вашим ногам. Выбирайте изящные туфли на вторую, более теплую и сухую половину сезона, а для марта-апреля лучше будет прорезиненная толстая подошва с протектором.

3. Цвет

После длительного периода зимы, когда серый является доминирующим цветом, очень хочется добавить в свой образ яркости. Однако не стоит торопиться: для весенних прогулок темная палитра все еще оптимальный вариант. Как минимум за такой обувью легче ухаживать, и на ней не так заметна грязь. Если добавить более сочных цветов все-таки хочется "несмотря, ни на что", возьмите комбинированные модели с яркими вставками.

Покупать обувь стоит во второй половине дня, так вы сможете точнее подобрать нужный размер. Лучше всего совершить несколько предварительных примерок и походить в застегнутой желанной обуви 10-15 минут.

Если вы покупаете обувь онлайн, обратите внимание на наличие качественных фотографий и детальной размерной сетки. Чтобы избавить себя от риска покупки некачественных изделий, выбранный вами интернет-магазин обуви должен быть официальным представителем известных брендов, качество которых не подлежит сомнению.

По материалам: интернет-магазин обуви MD Fashion