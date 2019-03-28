На Донбассе бойцы ВСУ ювелирно стерли с лица земли блиндаж боевиков: опубликовано эпичное видео

Момент удара / скриншот из видео

На Донетчине в зоне ООС бойцы батальона Азов точным попаданием по блиндажу ответили на провокационные обстрелы боевиков и россиян.

Видео ликвидации блиндажа в Сеть выложил офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

"В ответ на провокационные обстрелы у воинов ОС только одна задача — уничтожить врагов! Воины Объединенных сил батальона „Азов" из состава 30 омбр искусно и профессионально уничтожили блиндаж с боевиками из состава 3 мсб 3 мсбр российско-оккупационных войск. По данным разведки, потери противника составили 4 боевика", —написал он.

Напомним, ранее Штефан показал как под Ясиноватой бойцы ВСУ "грохнули" пулеметную точку боевиков. Позднее в Сети появилось видео того, как бойцы ВСУ уничтожают технику боевиков на Донбассе.