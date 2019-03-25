Бойцы ВСУ уничтожили технику боевиков на Донбассе: появилось огнедышащее видео

Момент подрыва / скриншот из видео

В Сети обнародовали видеоролик уничтожения украинскими бойцами в зоне ООС на Донбассе грузовика модели Урал, подвозившего боеприпасы и вооружение боевикам.

Видеоролик с подрывом военной техники в Сеть выложил офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан (позывной Штирлиц).

"Воинами ОСами была уничтожена одна единица военной техники — „Урал", который доставлял боекомплект и вооружение на передовую российским оккупантам. Как видите, ОСиное жало легло искусно и филигранно, как шар в лузу", — написал он Штефан.

Кроме того, офицер, ссылаясь на данные разведки ВСУ, рассказал, что во время подрыва Урала был ликвидирован один боевик.

Напомним, ранее появлялась информация о том, что в Сети показали, как выглядят последствия войны на Донбассе из космоса. Позднее в интернете появились крупные ракетные учения.