ВСУ провели крупные ракетные учения: опубликовано зрелищное видео

Ракетные учения / скриншот из видео

Объединенные силы на Донбассе прикрыты надежным ракетным щитом, о чем свидетельствуют результаты тренировок/учений ракетных подразделений, которые входят в состав Объединенных сил.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ООС. "Дальность ведения огня ракетного комплекса Точка-У составляет 120 километров. Проведенные недавно тренировки в одном из ракетных подразделений, входящих в состав Объединенных сил, доказали, что для украинских ракетчиков нет ничего невозможного: они способны быстро выйти в заданный район, развернуться в боевой порядок и выполнить пуск ракет по целям. Пока − условным", − говорится в тексте.

Кроме того, в пресс-службе ООС утверждают, что ракеты в случае необходимости полетят к реальным целям и украинские военные "прикрыты надежным ракетным щитом".

Напомним, ранее Украина провела учения с применением боевой авиации в Азовском море. До этого в Украине прошли масштабные танковые учения.