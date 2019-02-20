Украина провела учения с применением боевой авиации в Азовском море

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Военнослужащие ВСУ провели тактические учения со стрельбой на берегу Азовского моря.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

"На одном из полигонов приморского направления военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады провели показательное инструкторско-методическое занятие с боевой стрельбой", - говорится в сообщении.

В маневрах участвовали штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-24. По замыслу учений, перед наступлением позиции ВСУ были обстреляны авиацией и артиллерией условного противника.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

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В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.