В Украине прошли масштабные танковые учения: опубликованы красочные фото

19 февраля 2019, 18:38

Учения прошли на одном из полигонов в Черниговской области.

  • Танковые учения Генштаб ВСУ
  • Танковые учения Генштаб ВСУ
  • Танковые учения Генштаб ВСУ
  • Танковые учения Генштаб ВСУ
  • Танковые учения Генштаб ВСУ
  • Танковые учения Генштаб ВСУ
  • Танковые учения Генштаб ВСУ

В Украине на одном из полигонов Черниговской области состоялись масштабные танковые учения, во время которых войска при поддержке армейской авиации отрабатывали атаку передовых сил противника.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице Генштаба ВСУ на странице в социальной сети Facebook.

Согласно тексту, военнослужащие одной из танковых бригад Вооруженных сил приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой, которые проходили на одном из полигонов в Черниговской области. "В определенное время войска начали выдвигаться из исходного района для наступления на рубеж для перехода в атаку. Действия танковых войск при развертывании поддерживала армейская авиация Сухопутных войск ВС Украины. На максимально возможной скорости подразделения прошли сложную пересеченную местность и начали атаку передовых сил противника", - заявили в Генштабе. 

Напомним, ранее на побережье Азовского моря прошли тактические учения ВСУ "в тылу врага". До этого украинские боевые самолеты без предупреждения провели учения над Мариуполем.
 

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Украина учения танки ВСУ Генштаб
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