Украина на границе с Румынией строит ограждение: местные жители перекрыли дорогу

Госпогранслужба заявила о намерении пресечь возрастающее количество правонарушений на границе.
На линии государственной границы между Румынией и Украиной в районе погранслужбы Деловое начали устанавливать ограждение, что спровоцировало массовые недовольства со стороны местных жителей близлежащих населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, пограничники начали работы по инженерно-техническому обустройству границы в связи с увеличением количества попыток правонарушителей незаконно попасть в Румынию.
Отмечается, что после начала строительства на участок прибыло около 40 молодых людей с требованием остановить установку ограждения. Пограничники утверждают, что некоторые из протестующих уже ранее задерживались за незаконное пересечение границы.
"Молодые люди пытались всячески мешать правоохранителям и провоцировали их. Также к месту установки ограждения прибыл председатель сельсовета н.п. Деловое", - сказано в сообщении.
Несмотря на протест, пограничники продолжили работы по монтажу заградительного забора. Впоследствии местные жители перекрыли автомобильную дорогу Рахов — Мукачево. На место инцидента были вызваны сотрудники полиции, которые начали разбирательство.
Напомним, возобновились работы и подготовка по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы. С 1 апреля стартовала реализация запланированных мероприятий.