Богдан Терзи — продюсер рейтингов ТОП 100 Гордость и Красота Украины

Этот путь начался несколько лет назад, с первых шагов к реализации грандиозной идеи создания всеукраинского рейтинга наших успешных сограждан. И увенчался финальным променадом красной дорожке, официально признанной самой длинной в стране.

Национальный рейтинг ТОП 100 "Гордость и Красота Украины" подвел итоги 2019 года — награды в различных номинациях получили лучшие в своих областях украинцы. Успех проекта во многом обеспечил его продюсер Богдан Терзи. Маркетолог, возглавляющий созданную им рекламную компанию "Амиллидиус", стоял у самых истоков премии вместе с ее генеральным продюсером Эльвирой Гавриловой.

В одесском театре оперы и балета чествовали финалистов всеукраинского рейтинга

22 марта 2019 года в одессе прошла торжественная церемония награждения ТОП 100 Гордость и Красота Украины

Солнечным мартовским днем в Одесской опере в торжественной обстановке объявили и победителей рейтингов "Гордость и Красота Украины". В череде рейтинговых проектов это уже четвертый, созданный тандемом Эльвира Гаврилова и Богдан Терзи. С каждым разом масштаб действа разрастался, а весной этого года объединенное награждение финалистов собрало в великолепном зале театра более двух тысяч гостей из разных стран и двести номинантов. Обаяние Соломии Витвицкой и харизма Димы Коляденко, ведущих мероприятие, внесли в официальный характер нотки праздника. Порадовало зрителей и яркое гала-шоу, хедлайнером которого была британская певица и диджей Sonique.

Богдан Терзи: "Любовь к своему делу и профессионализм — залог победы"

Внимание СМИ, медийные лица на сцене и в зале, зажигательные выступления звезд — этот вечер стал резонансным событием для города и страны. А главными его участниками были победители рейтинга, поочередно поднимавшиеся на сцену, чтобы получить заслуженную награду. Вручая ее финалистам в одной из номинаций, Богдан Терзи вспомнил слова великого Альберта Эйнштейна, утверждавшего, что стремиться надо не к успеху, как таковому, а к тому, чтобы ваша жизнь имела смысл. Продюсер рейтинга подчеркнул, что номинанты — это "люди, жизнь которых абсолютно точно наполнена огромным смыслом. Они отлично знают чего хотят и умеют этого добиваться, не пасуя перед трудностями".

Этим качествами обладает Элен Фазал — художник и президент благотворительного фонда (Украина-Кипр) и Максим Слободянюк, глава собственной компании Nika Tech Family (SMART-инвестиции), чьи лица украсили обложки рейтинговых каталогов 2019 года.

Работа на благо украинцев и, прежде всего, одесситов, составляет смысл жизни номинантов, получивших звание "одесситов года" — это основавший Odessa First Private Dental Center стоматолог Сергей Гончарук и Татьяна Воропаева, ресторатор, владелица "Семьи ресторанов Maman".

Богдан Терзи, маркетолог, награждал победителей в номинации маркетинг и реклама

"Глядя на номинантов топов, можно сделать вывод, что перемены к лучшему в стране не за горами. Наша миссия состоит в том, чтобы продемонстрировать огромный человеческий потенциал, который есть в Украине, всему миру" — заявил продюсер Богдан Терзи.

Рейтинг "Гордость и Красота Украины" — лишь один из многих проектов, к которым приложил руку Богдан Терзи. Все, кто желает добиться успеха в бизнесе, а возможно и войти в ТОП 100 в 2020 году, будет полезно заглянуть на сайт Богдана Терзи, познакомится с его рекомендациями в личном блоге или получить индивидуальную консультацию опытного бизнес-эксперта.