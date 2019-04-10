В Украине Порошенко разыгрывает путинскую партию — журналист

Петр Порошенко в Украине разыгрывает путинскую партию, сказал журналист / УНИАН

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский полагает, что в Украине президент и кандидат на этот пост на выборах 2019 Петр Порошенко разыгрывает путинскую партию — война, враги и "осажденная крепость".

Действующему украинскому лидеру выгодна конфронтация на Донбассе, рассказал журналист во время чата на Главреде.

По словам собеседника, президент России Владимир Путин при сохранении Порошенко у власти в Украине ничего на Донбассе менять не будет.

"Порошенко абсолютно не способен закончить войну на Донбассе… Порошенко разыгрывает путинскую партию: война, враги, "осажденная крепость", "кто не с нами — тот против нас", "кто против меня — тот национальный предатель", — заявил публицист.

Читайте такжеВоенный эксперт назвал возможные даты начала крупной войны Украины с РоссиейРадзиховский подчеркнул, что у президента нет никакой мотивации что-либо менять.

"А у Путина, тем более, нет никакой мотивации о чем-либо договариваться с Порошенко…", — сказал журналист.

Ранее бывший министр экономики, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой говорил Главреду, что при президентстве Петра Порошенко в Украине не закончится война, поскольку он зарабатывает на поставках в армию и сдерживает внутреннюю оппозицию, обвиняя ее в работе на РФ.

Напомним, на востоке Украины в 2014 году боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска России. Власти РФ поддерживают террористов, но не признают, что пошли на агрессию против Украины.