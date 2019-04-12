Дело Гандзюк: Порошенко уволил главу Херсонской ОГА и нашел ему замену

Дмитрий Бутрий / khoda.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении с занимаемой должности главы Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

"Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности главы Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - сказано в указе №141/2019, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Вместе с тем Порошенко назначил первого замглавы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия временно исполняющим обязанности главы областной государственной администрации.

Соответствующее распоряжением содержится в тексте указа №142/2019 от 12 апреля, размещенном на портале главы государства.

Отметим, что до своего прихода на пост заместителя главы Херсонской ОГА Бутрий являлся депутатом Херсонсого областного совета и входил во фракцию Блока Петра Порошенко.

Как известно, глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев подал в отставку.

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Ранее в СБУ сообщили, что убийство Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.

Отец Гандзюк говорил о возможной связи Гордеева с организаторами убийства активистки.

Кроме того, активисты требовали уволить Гордеева, его заместителя Рищука и голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, считая их причастными к организации убийства Гандзюк.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Позднее она скончалась в больнице.