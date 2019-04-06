Глава Херсонской обладминистрации ушел в отставку

Андрей Гордеев / news.liga.net

Глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев подал в отставку.

Соответствующее заявление он написал на имя президента Украины Петра Порошенко, сообщил народный депутат Александр Спиваковский, опубликовав соответствующие фото на своей странице в Facebook.

"С пониманием того, что если есть претензии и сомнения - нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства", - добавил депутат.

Фейсбук А.Спиваковского

Ранее в СБУ сообщили, что убийство Гандзюк могло быть совершено из-за ее позиции по поводу незаконной вырубки леса на Херсонщине.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко назвал фамилию подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

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Однако адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская заявила, что генеральный прокурор Юрий Луценко, публично озвучив данные о расследовании, навредил следствию.

Отец Гандзюк также говорил о возможной связи Гордеева с организаторами убийства активистки.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Позднее она скончалась в больнице.