"Хохляцкая дурь": беглый экс-нардеп назвал украинцев "бракованными русскими"

18 апреля 2019, 09:39

Украинцы являются русскими людьми, которым "сломали мозги", считает Игорь Марков.

Игорь Марков
Игорь Марков / УНИАН

Украинского народа никогда не было, а сами украинцы являются "бракованными русскими", заявил сбежавший в Россию экс-нардеп Игорь Марков.

"Посмотрите на себя внимательно в зеркало. Из вас если повыбивать эту хохляцкую дурь, вы нормальные русские парни! Какая Украина? Никогда такого народа не было. Там были русские княжества! Ребята, забудьте вообще эту ахинею! Давайте просто тупо говорить уже правду. Хватит играть уже в эту коммунистическую большевистскую хр*нь — дружба народов и так далее. Это русские люди", — заявил скандальный политик в эфире росТВ.

В то же время украинцев он назвал русскими людьми, которым "сломали мозги".

"Украинцы — это бракованные русские. Это русские люди, которым сломали мозги, которым исковеркали язык. Все, нет такого понятия и никогда не было! Сто лет назад нам это привили и мы до сих пор в это верим! Чтобы убрать последствия, надо убрать первопричину", — заключил Марков.

Напомним, ранее Марков рассказывал о "гражданской войне" в Украине, которая должна обязательно привести к "развалу государства".

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Россия Игорь Марков Украина
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