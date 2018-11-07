"Контрацептив для американцев": Беглый экс-нардеп на росТВ разразился оскорблениями в адрес Украины

Игорь Марков / скриншот из видео

Бывший депутат Рады Игорь Марков, давно покинувший Украину ради РФ, заявил в эфире российского ТВ о том, что в Украине якобы идет "гражданская война", которая должна обязательно привести к "развалу государства".

"В гражданской войне может быть только один победитель — либо мы их, либо они нас. Невозможно договориться. Либо раздел государства. Все! Других вариантов не бывает", — высказался он в весьма экспрессивном тоне.

В ответ на это присутствующий политолог Василий Вакаров напомнил Маркову о гибридной войне России против Украины. Такое замечание вывело беглого экс-нардепа из себя окончательно. "Какая гибридная война? Американцы вас используют, как контрацептив, вам что это, непонятно? Вы — контрацептив для американцев!" — прокричал он в ответ Вакарову.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Марков обозвал бывшего украинского "главкоммуниста" Симоненко "Иудой" и забросал мелочью.