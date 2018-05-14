Петра Симоненко на российском ТВ обозвали Иудой и забросали мелочью: видео

Первый секретарь Коммунистической партии Украины Петр Симоненко, в отношении которого сотрудники СБУ ведут следствие по делу о государственной измене, накануне принимал участие в ток-шоу на российском телевидении и угодил в скандал.

Симоненко также рассказал о том, что во время шествия "Бессмертного полка" в Киеве "в массы внедряли шпионов, выявлявших у людей запрещенную символику и сдавали их полиции".

Тоже находящийся в студии канала "Россия 1" бывший нардеп Игорь Марков, давно уехавших в Россию, спросил, как лидер КПУ, смог выехать из Украины.

"Я действительно в Киеве живу. А кое-кто сбежал и не живет в Киеве", − сказал в ответ Симоненко.

В ответ Марков вышел из себя, назвал лидера КПУ "агентом СБУ" и швырнул в него мелочью.

"Иуда, понял ты кто, вот твоя цена! Ты сдал всех, всех своих товарищей. И с этим негодяем разговаривать не о чем... Меня пытались вербовать, делать из меня пророссийскую оппозицию управляемую. Я прошел все это. Но я ушел сюда, а он меня обвиняет, что я сбежал, вот эта крыса", - проорал бывший нардеп.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у лидера коммунистов Симоненко при обыске изъяли пистолет и агитки.