Ряду областей Украины грозят сильные заморозки: названа дата

Ряду областей Украины 20 апреля грозят сильные заморозки в воздухе, предупредили синоптики / lenta-ua.net

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 20 апреля, в ряде областей нашей страны будут сильные заморозки в воздухе — 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

Сильные заморозки в воздухе ожидаются в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и в восточных областях нашей страны, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, также части украинской территории грозят заморозки на почве.

"... 21 апреля на Левобережье (прогнозируются — Ред.) заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый)", — отметили в Гидрометцентре.Читайте такжеНародный синоптик сказал, когда Украине светит аномальная жара

Ряду областей Украины 20 апреля грозят сильные заморозки в воздухе, предупредили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в нашей стране на выходных, 20-21 апреля, погода улучшиться, а в мае возможны новые заморозки.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине существенно потеплеет — до +20-22 градусов, после Воскресения Христово (Пасха, в 2019 году отмечается 28 апреля).