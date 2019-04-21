Части Украины грозят сильные заморозки: названа дата

На части территории Украины ночью 22 апреля будут сильные заморозки, сообщили синоптики / nicefon.ru

В Украинском гидрометцентре предупредили, что в ночь на понедельник, 22 апреля, ряду областей нашей страны грозят сильные заморозки.

Ночью сильные заморозки ожидаются на Левобережье, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, на левобережной части нашей страны ночью 22 апреля в воздухе заморозки будут 0-3 градуса.

Также в Гидрометцентре сообщили, что 21-22 апреля в Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатья на высокогорье сохранится серьезная снеголавинная опасность.Читайте такжеНародный синоптик сказал, когда Украине светит аномальная жара

На части территории Украины ночью 22 апреля будут сильные заморозки, сообщили синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в нашей стране на выходных, 20-21 апреля, погода улучшиться, а в мае возможны новые заморозки.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в Украине существенно потеплеет — до +20-22 градусов, после Воскресения Христово (Пасха, в 2019 году отмечается 28 апреля).