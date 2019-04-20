Опасный прогноз: украинцев предупредили о серьезных заморозках

В Карпатах сохраняется значительный уровень снеголавинной опасности.
В ночь на воскресенье, 21 апреля, в отдельных областях Украины ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).
В частности, в Житомирской и Винницкой областях прогнозируются заморозки на поверхности почвы до -5° (I уровень опасности, желтый), в восточных, южных, Сумской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).
Как предупредили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, 22-23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый).
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В то же время, по данным Укргидрометцентра, в Карпатах сохраняется значительный уровень снеголавинной опасности.
В связи с оттепелью 20-21 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная (третьего уровня) лавинная опасность.
Напомним, ранее синоптики дали неожиданный прогноз до конца весны.