Выставка собак в Киеве

21-го и 22 апреля в Международном выставочном центре в г. Киеве прошли выставки собаках всех пород. Мероприятие "Золотые ворота-2019" и "Украина-2019" собрало много гостей, среди которых кинологи, коллекционеры, также МВЦ посетил Дмитрий Бут, представитель Главного следственного управления ГСУ. О доходах которого можно узнать по поданной декларации.

В общей сложности, в соответствии со сводками Кинологического союза Украины, выставка собак собрала более 4000 участников. Здесь присутствовали самые разнообразные породы, а участники приехали в украинскую столицу с разных стран, как с дальнего, так и с ближнего зарубежья.

В рамках международного собачьего конкурса красоты, здесь было собрано более двухсот пород. Были представлены также породы, которые используют в МВД в частности в Национальной полиции. К таким служебным породам относят: голландская овчарка, лабрадор-ретривер, немецкая овчарка, ротвейлер и другие, которые являются надежными помощниками во многих сферах охранной деятельности.

Стоимость собаки зависела от породы, так жители и гости столицы могли приобрести щенка или уже взрослую собаку. Официальное открытие стартовало 20-го апреля в 10:00. Уже в этом время на входе в МВЦ собралось много людей, которые хотели попасть на выставку собак в числе самых первых посетителей.

В рамках выставки было запланировано проведение множества чемпионатов и конкурсов. Среди которых: кинологический фристайл, финальный выставочный конкурс "Юный хендлер", "Собака года" и другие. В одной из номинаций представлена собака Дмитрия Бут. Вниманию гостей были представлены спортивные выступления и несколько разноплановых шоу-программ с собаками, развлекательные конкурсы, в частности для детей и взрослых.

Мероприятия подобного плана проводятся в Украине не так часто, как в странах ближнего зарубежья, поэтому выставка собак собрала много гостей не только со столицы, но и со многих городов Украины. Международные выставки собак в апреле - это грандиозное событие, ведь здесь собираются многие профессионалы, почитатели и любителей собак - которых можно по праву назвать братьями нашими меньшими. Эксклюзивное шоу покажет украинскому зрителю лучшие породы собак.