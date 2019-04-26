С принятием языкового закона начнется ренессанс украинской культуры - эксперт

Олесь Доний / Главред

Закон о языках, который 25 апреля приняла Верховная Рада, является залогом ренессанса украинской культуры

Такое мнение в комментарии Главреду выразил экс-нардеп и глава художественного объединения Последняя баррикада Олесь Доний.

"За последнее столетие язык развивался неравномерно. Украинцы, которые жили в Австро-Венгрии, переходили на немецкий, в Российской империи – на русский. И с того времени в Украине противоречия, которые везде есть между городом и селом, превратились в противоречия между русскоязычным городом и украиноязычным селом. И это наш крест, который нужно было менять", - говорит Доний.

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По его словам, лучшим способом пропаганды украинского языка должно быть убеждение, а не принуждение. Сам Доний является основателем бесплатных курсов украинского языка. Сейчас их проводят в 25 городах страны.

"Но это волонтерский проект, который, что показательно, проводится усилиями активистов, а не государства. Главный девиз курсов: "Научи друга разговаривать на украинском". Это говорит о том, что каждый человек, который разговаривает на русском или другом языке, но хочет выучить украинский, уже является другом. То есть, ни в коем случае не должно быть принуждения, а побуждение и рука друга. Это очень важная вещь, потому что любые другие попытки могут привести к противоположным последствиям. И государство должно показать системность и последовательность. Тогда не будет возможности действовать вражеской пропаганде, а в обществе не будет раскола", - отметил Доний.

Подробнее о законе про языки и том, что он значит, можно прочитать в нашем материале Языковый закон в Украине: в чем суть закона про мову и как будут наказывать за неуважение к государственному языку.