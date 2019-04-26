Ультрас снова спели в Харькове песню "Путин - х*йло" в честь -5 летия хита: опубликовано видео

марш фанатов в Харькове / скриншот из видео

В Харькове фанаты-ультрас "Металлист-1925" прошли по улицам города, исполнив легендарную матерную песню "Путин – х*йло" − по случаю пятилетия со дня первого ее исполнения.

По данным спортивного портала Трибуна, харьковские фанаты провели такую акцию перед игрой 25-го тура Первой лиги Украины против клуба Колос.

Ультрас прошли, напевая эту песню от площади Конституции к ОСК "Металлист", где проходит матч.

Путін — Хуйло, 26.04.2019 pic.twitter.com/aRVVdN4blT — IT Sector Харків (@itsector) 2019年4月26日

Напомним, ранее в центре Москвы эту же самую песню про Путина спели на антиправительственном пикете.