Геращенко рассказала, что Путину нужно сделать для выполнения Минских соглашений

28 апреля 2019, 15:38

По мнению Ирины Геращенко, Владимиру Путину нужно совершить большое количество действий ради Минских соглашений.

Геращенко Ир
Геращенко Ирина / Униан

Ради, чтобы воплотить в жизнь политический блок Минских соглашений, президент РФ Владимир Путин обязан отменить ряд своих указов.

Такое мнение высказала первый вице-спикер Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в Раде в свое время выполнили политический блок Минских соглашений - приняли закон об амнистии и об особенностях местного самоуправления.

"Но эти законы не вступили в силу из-за РФ и Кремля, которые провели на оккупированных территориях незаконные выборы в 2014 и 2018 годах. Поэтому для реализации политического блока Путин должен отменить свои указы о признании так называемых документов ОРДЛО и так называемых результатов так называемых выборов, Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев, в ОРДЛО должны быть немедленно расформированы все псевдоорганы псевдовласти", - полагает Геращенко.

Она также подчеркнула, что любые выборы в Донбассе могут происходить только после демилитаризации региона и по украинским законам.Кроме того, Геращенко считает, что недавний указ Путина об упрощении получения российских паспортов для жителей Донбасса - "подъем ставок и нагнетания ситуации, создавая кризис перед важными встречами".

"Путин готовит неблагоприятный фон для первого диалога с новоизбранным президентом. Ничего нового и неожиданного", - подытожила она.
Напомним, ранее Ирина Геращенко объяснила, почему Путин затеял с Украиной "войнушку" на Азове, а также рассказала, что РФ наотрез отказалась вести в Минске переговоры по обмену заложниками и пленными.

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Ирина Геращенко Владимир Путин война на Донбассе Минские соглашения
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