Геращенко объяснила, почему Путин затеял с Украиной "войнушку" на Азове

30 ноября 2018, 04:10

Президент России стремится сделать все для смены власти в Украине, отметила первый вице-спикер парламента.

Ирина Геращенко полагает, что Владимир Путин затеял
Владимир Путин затеял "войнушку" на Азове из-за катастрофичного падения своего рейтинга в России, полагает Ирина Геращенко / Reuters

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин затеял "войнушку" в Азовском море против Украины, в первую очередь, из-за катастрофичного падения своего рейтинга в РФ.

Для российского лидера одним из важнейших направлений войны против украинского государства является уничтожение нашей экономики, он хочет заблокировать работу Мариупольского и Бердянского порта, написала политик в Facebook.

"Ключевое. Катастрофическое падение рейтинга Путина в РФ. И в таких случаях он всегда организует какую-то войнушку.... Путин стремится сделать все для смены власти у нас…", — отметила автор.

Ирина Геращенко полагает, что Владимир Путин затеял
Владимир Путин затеял "войнушку" на Азове из-за катастрофичного падения своего рейтинга в России, полагает Ирина Геращенко / Скриншот с facebook.com/Iryna Gerashchenko

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян говорил, что Россия фактически заблокировала Мариупольский и Бердянский порты в Азовском море, в очередях на выход и вход находятся 35 судов. Чиновник добавил, что движение судов осуществляется только в направлении российских портов на Азове.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.

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война Ирина Геращенко Владимир Путин Азовское море
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