Рейтинги Путина резко рухнули вниз

Путин теряет своих избирателей / Reuters

Рейтинг действующего президента РФ Владимира Путина скатился до уровня пятилетней давности.

За Путина сейчас готовы проголосовать 45% россиян. Соответствующие данные опроса обнародовал фонд "Общественное мнение" (ФОМ). Исследование было проведено 4-5 августа.

Респондентам задавали вопрос, которым, наверное, мало кого удивишь в России: "Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента РФ. Скажите, пожалуйста, за кого из кандидатов Вы бы проголосовали?". Позволяли выбирать только вариант ответа.

Согласно результатам исследования, нынешний рейтинг Путина является самым низким с 2013 года. Тогда он также составил 45%.

Для сравнения, с конца 2016 до июня 2018 года рейтинг Путина не опускался ниже 60%.

Обвалился и рейтинг доверия к Путину.

Читайте также“Толпы — на Кремль”. Следующий конфликт окружения Путина будет с народом России — экс-депутат ГосдумыНа вопрос "Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?" вариант ответа "безусловно доверяю" в августе 2018-го выбрал лишь каждый четвертый россиянин (24%), тогда как еще в марте этого года данный показатель составлял 43%. В то же время увеличилось количество критически настроенных по отношению к Путину - вариант "определенно не доверяю" выбрали 17% респондентов.

В то же время, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), уровень доверия к Путину составляет 35,9%. В середине июля этого года он составил 37,9%.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.