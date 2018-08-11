“Толпы — на Кремль”. Следующий конфликт окружения Путина будет с народом России — экс-депутат Госдумы

Окружение Владимира Путина понимает, что следующий конфликт будет уже не с США, а с народом России, считает экс-депутат Госдумы / Reuters

В Российской Федерации окружение президента Владимира Путина прекрасно понимает, что следующий конфликт будет уже не с США, а с собственным народом — это “наступающие на Кремль толпы, баррикады на улицах Москвы, убийства людей, а потом суд, в котором не будет шансов на благополучный для них исход”.

С другой стороны, глава РФ не хочет договариваться и не может сформулировать то, что ему нужно, поскольку этого не бывает, рассказал российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Константин Боровой "Апострофу", комментируя введение Штатами новых санкций.

“Конфликт с народом наступит очень быстро и это очень легко объясняется перевозбужденным состоянием власти, силовых структур, которые сами и начнут провоцировать конфликты, подкладывая подушки в разных местах”, — отметил собеседник.Читайте такжеЧто известно о "драконовских санкциях" США против РФ и чем они грозят Москве

По его словам, сейчас Путин думает, что делать, а пропагандисты Кремля раздумывают над тактикой – начать контрсанкции, чтобы попугать Запад. “Это все смешно. Но опять начнутся разговоры о военных действиях, потому что Путину нужно сформулировать врага, которым в понимании Кремля является весь остальной мир”, — добавил он.

“Те же китайцы оказались предателями для России, которые разными способами и несколько раз сказали Путину: "Ты нам не очень нужен, извини, старик". То есть крыса загнана в угол. А у крысы, которую никто не любит, происходит сердечный приступ — такова защитная реакция у этих животных, объясняющая их суицид. Крыса уже в углу, она испугана и это может скоро закончиться”, — полагает экс-депутат.

Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.