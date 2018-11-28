Россия заблокировала украинские порты в Азовском море - Омелян

Омелян заявил, что РФ целенаправленно создает препоны судам, идущим в украинские порты и обратно / УНИАН

Мариупольский и Бердянский порты в Азовском море заблокированы Россией; сейчас в очередях на выход и вход находятся 35 транспортных судов.

"По состоянию на вечер 28 ноября 2018 украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов", - написал министр инфраструктуры и транспорта Владимир Омелян на своей странице в социальной сети Facebook в среду вечером, 28 ноября.

На данный момент 18 судов находятся в ожидании входа в Азовское море: 4 направляются в порт Бердянск, 14 – в порт Мариуполь. На выход из Азовского в Черное море из порта Бердянска не могут выйти 3 судна из порта Мариуполя – 6. Еще 8 судов стоят у причалов в портах.

"Всего заблокированными стоят 35 судов. Движение осуществляется только в направлении российских портов на Азове. То есть, Россия заблокировала украинские порты на Азовском море", - отметил Омелян.

Ранее сообщалось, что двадцать гражданских судов, которые следуют в Мариуполь и из него, не пропускаются оккупантами через Керченский пролив.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", Читайте такжеВ США предложили запретить российским судам заходить в европейские портыкоторые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.