В Керченском проливе заблокировано 20 гражданских судов - СМИ

Большинство сухогрузов - под иностранным флагом / Фото: ark.gp.gov.ua

Двадцать гражданских судов, которые следуют в Мариуполь и из него, не пропускаются оккупантами через Керченский пролив.

"Некоторые из судов простаивают более одиннадцати суток. Все они плывут под иностранными флагами. На входе в Керчь-Еникальский канал проверку и проход ждут 13 судов, направляющихся в Мариупольский порт. На выходе из Азовского моря к каналу - 7 судов, загруженных в этом порту", - сообщает "ВВС - Украина", ссылаясь на данные Мариупольского порта.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Читайте такжеМаломуж обвинил украинские власти в подставе моряков в Керченском проливеМариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.