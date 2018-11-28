Путин приказал напасть на корабли ВМСУ, чтобы сорвать Томос - Порошенко

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что целью российского акта агрессии в Керченском проливе был срыв получения украинской православной церковью автокефалии.

"Говорят, а для чего Путин сделал это именно сейчас? А для того, чтобы не было томоса, чтобы церковь думала, если у них военное положение, то его святейшество нам ничего не даст. Он просчитался. Будем молиться и все будет хорошо", - сказал Порошенко в видео, опубликованном в его Facebook

Второй целью Путина, отметил президент, было перекрытие международной финансовой помощи Украине.

"И вторая позиция, чтобы лишить нас международной помощи. Якобы средств стране, которая не воюет, не дадут. Вчера я провел интенсивные международные консультации и сказал: это же не мы воюем. Мы выполняем свой святой долг защищать родную землю. И мы услышали ответ: господин президент, мы вам верим", - сказал Порошенко.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, Читайте такжеВ Кремле рассказали, почему проигнорировали запрос Порошенко на телефонный разговорнаправляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела военное положение в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.