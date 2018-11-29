Волонтер назвал условие усиления агрессии России против Украины

29 ноября 2018, 03:05

РФ заинтересована в украинском государстве, как в своей колонии, отметил активист.

Волонтер предупредил, что Россия может усилить агрессию против Украины в случае победы на выборах в Раду проукраинских сил
Россия может усилить агрессию против Украины в случае победы на выборах в Раду проукраинских сил, предупредил волонтер / Reuters

Если в Украине на выборах в Верховную Раду (запланированы в 2019 году) победят проукраинские силы, Российская Федерация может прибегнуть к более усиленной агрессии в отношении нашей страны, чтобы изменить ее планы по вступлению в НАТО.

В РФ растут милитаристские настроения, рассказал волонтер, воевавший в зоне антитеррористической операции на Донбассе, глава благотворительного фонда "Мир и Ко", офицер запаса ВСУ Мирослав Гай на чате в Главреде.

"Госдума Российской Федерации приняла проект постановления об отмене постановления Советского Союза по осуждению ввода войск в Афганистан. Россия таким образом готовит законодательную базу под то, что ввод войск на территорию других государств не является уголовным преступлением", — отметил собеседник.

По его словам, фактически — это сигнал для российских военных: "Будьте спокойны, если мы будем начинать войну, в России вы будете считаться не преступники, а героями, вы будете иметь пенсии, социальный пакет, вы будете иметь будущее".

"Это — угрожающая ситуация. Это говорит о том, что в России продолжают нарастать милитаристские настроения. Когда в регионе критически накапливается оружие, проводятся военные маневры, идет война с участием ЧВК (частных военных кампаний — Ред.), как на Донбассе или в Сирии, когда принимаются военные законы о мобилизации, когда Россия сама себе законодательно дает разрешение на ввод войск на территорию другой страны — все это не несет мир, согласие и безопасность в регион", — добавил активист.

Читайте такжеУ Кремля по Украине в рукаве остаются два туза — политологЭксперт подчеркнул, что это угрожающая ситуация, в частности, для Украины. "Цель любой войны — изменение политики той или иной страны. Россия заинтересована в Украине, как в своем сателлите, как в своей колонии. Соответственно, если в Украине на парламентских выборах победят проукраинские силы, РФ может прибегнуть к более усиленной агрессии, чтобы изменить наши планы по вступлению в НАТО", — предупредил Гай.

"…в доктрине Российской Федерации по безопасности расширение блока НАТО, размещение систем противоракетной обороны вдоль границ РФ, проведение странами НАТО учений, в том числе совместно с другими странами, которые расположены вблизи российской границы, увеличение военного контингента определены как главные внешние угрозы для России. Все это сейчас происходит", — заявил собеседник.

"Поэтому Россия для недопущения Украины и Грузии в НАТО может прибегнуть к любым действиям, как это было с Черногорией, где, к счастью, попытка переворота пророссийскими силами провалилась. Но в Украине у Москвы больше возможностей для этого. Поэтому следует рассматривать любые варианты развития событий, в том числе расширенную войну", — сказал волонтер.

Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна. 

Позже в так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, Порошенко его уже подписал.

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Рада Россия Украина война выборы Мирослав Гай
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