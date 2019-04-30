Погода 1 мая: синоптик назвала единственный регион Украины, оставшийся без дождей

Синоптик рассказала о погоде на 1 мая / 1zoom.ru

1 мая погода в Украине будет формироваться дождливым циклоном Valentin. Так что дождей стоит ждать большинству регионов страны – от умеренных до сильных.

Погода в Украине 1 мая без осадков оставит разве что Приазовье. И только к вечеру доберутся они до юга страны, заверила синоптик Наталья Диденко.

При этом усилится ветер – местами до штормовых порывов.

Температура воздуха останется прохладной:

на западе и севере Украины днем будет около +9-14 градусов;

и Украины днем будет около +9-14 градусов; на юге и в центральных областях – от +15 градусов до +22 градусов;

и в областях – от +15 градусов до +22 градусов; на востоке термометры покажут кто во что горазд: в Харьковской области – до +10-12 градусов, в Луганской – до +12-16 градусов, в Донецкой – до +17-20 градусов.

Впрочем, потепление ожидается уже со 2 мая.

Погода в Киеве и Украине от Гидрометцентра: карта погоды на 1 мая

Погода в Киеве 1 мая будет дождливой, с сильным порывистым ветром и прохладной – максимум до +13 градусов.

Ранее синоптик рассказал о погоде до лета. В частности, на Пасху в Украине ожидается три волны похолодания.

В свою очередь климатологи предупредили о раннем окончании лета в Украине. Погода в августе лета будет характеризоваться осадками и понижением температуры.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.