Уничтожена молодая женщина-командир из бригады "мотострелков ДНР" — "Штирлиц"

/ vk.com/Юлия Орлова

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") сообщил, что на Донбассе была ликвидирована террористка-командир из 7 отдельной мотострелковой бригады самопровозглашенной "ДНР" Юлия Чередниченко (Орлова).

Террористка уничтожена в пятницу, 3 мая, написал "Штирлиц" в Facebook.

Офицер ВСУ отметил, что обстоятельства ликвидации Чередниченко нужно уточнить.

На сайте Миротворец говорится, что террористка родилась 11 июля 1989 года, то есть летом ей бы исполнилось 30 лет.

По его данным, Чередниченко жила в селе Торское Донецкой области и была "командиром отделения — командиром боевой машины 2 мотострелкового отделения 3 мотострелкового взвода 8 мотострелковой роты 3 мотострелкового батальона 7 отдельной мотострелковой бригады".

Напомним, 31 августа в захваченном боевиками Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Позже стало известно, что тогдашний главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

Справка. В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант украинской армии, командующий Объединенными силами Сергей Наев говорил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.