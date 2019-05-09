В Севастополе вандалы разбили памятник с именами погибших во Вторую мировую войну крымских татар

В ночь на 9 мая в поселке Орловка Нахимовского района аннексированного Россией Севастополя вандалы разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны.

Как отмечает Crimean Tatars в Facebook, на памятнике были нанесены имена местных жителей, преимущественно крымских татар.

Изначально памятник был установлен еще в 60-х годах прошлого века и на нем были фамилии всего шести погибших. Однако недавно памятник дополнили гранитными плитами, на которых высечены имена 64 погибших на войне жителей поселка, среди которых 57 – крымские татары.

"Если старый памятник никто не трогал более полувека, то обновленный – с крымскотатарскими именами – не простоял и трех дней. В ночь на 9 мая вандалы разбили гранитные плиты. Это обнаружили утром Дня победы", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепропетровской области разбили монумент памяти воинов Второй мировой войны.