В Днепропетровской области разбили монумент памяти воинов Второй мировой

9 мая 2019, 13:20

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В селе Межирич неизвестные разбили монумент памяти / dp.npu.gov.ua

В ночь с 8 на 9 мая в селе Межирич Павлоградского района Днепропетровской области неизвестные разбили монумент памяти воинам Второй мировой войны.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению правонарушения, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

Напомним, во Львове ночью снесли стелу Монумента боевой славы советским воинам.

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Днепропетровщина монумент
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