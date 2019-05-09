В Днепропетровской области разбили монумент памяти воинов Второй мировой

Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В ночь с 8 на 9 мая в селе Межирич Павлоградского района Днепропетровской области неизвестные разбили монумент памяти воинам Второй мировой войны.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению правонарушения, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).
Напомним, во Львове ночью снесли стелу Монумента боевой славы советским воинам.